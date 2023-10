Vuelve "kichiflojo"

Tanta brasa le dio el PP al anterior alcalde con lo de "kichiflojo" y al final resulta que ellos son iguales. Resulta que vamos a tener la misma iluminación en Navidad y en carnavales porque no han sabido ampliar el pleigo de licitación. O lo que es lo mismo: no trabajan lo suficiente. Ese concepto que acuñó el gran Chano ¿cómo se diría ahora?¿"brunoflojo"? Para hacernos una idea. Si antes no salía la iluminación porque, según el PP, el alcalde trabajaba poco ¿qué podríamos decir ahora?