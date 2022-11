Dice José María González que su renuncia es una declaración para señalar que no se debe vivir de la polítca, supongo que querría decir que no se debe hacer de la política una profesión. Aparte de ensalzar la decisión del alcalde por haber cumplido su palabra, yo estoy de acuerdo en que la política no debe ser una profesión. Por ejemplo ¿de verdad los 13 concejales de Adelante Cádiz tienen que estar liberados? Se podría ir uno a uno y preguntarse si sus funciones hacen necesaria la dedicación exclusiva. Eso por no hablar de la pléyade de asesores en el Ayuntamiento, la Diputación y el Parlamento de Andalucía ¿hacen falta todos esos asesores? Por ejemplo: 100x100 La Línea no tiene ni un solo asesor y obtiene unos inmejorables resultados electorales. Así que sí, que no se debe vivir de la política, válida para él y para todos los suyos.