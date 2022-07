Víctimas de ETA. Por Fernando Santiago

La última vez que fui a misa fue hace 25 años, cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Era concejal del Ayuntamiento de Cádiz, cada día me ponía a disposición de Teófila Martínez para ir a cualquier acto que promoviese el Ayuntamiento para pedir la liberación del concejal de Ermua. Ni siquiera puse la excusa de que yo era ateo para no ir a la ceremonia religiosa, ni nadie en el Equipo de Gobierno pensó que podría hacerse un acto de tipo civil. Desgraciadamente las movilizaciones no sirvieron para nada y el joven concejal fue vilmente asesinado . Ahora se recuerda aquel infame crimen. Juancho Ortiz le reprocha al alcalde que no le ponga una calle a Miguel Ángel Blanco, Cuca Gamarra le dedicó a este asunto su discurso del Estado de la Nación. Conviene recordar que el primer crimen de ETA en Andalucía fue el doctor Suar Muro en 1983 en Cádiz . Que hay una glorieta dedicada a Alberto Jiménez Becerril y Ascen García. Que ETA ha matado a 13 personas en Andalucía (Martín Carpena, Muñoz Cariñano, Luis portero), que 120 de los 800 asesinados por ETA habían nacido en Andalucía, que todas las víctimas, sean de donde sean, merecen el mismo reconocimiento. El PP debe pensar que aquellos militantes de su partido asesinados merecen un reconocimiento mayor que los que no lo son, sin acordarse de los policías, guardias civiles,militares, familiares, militantes de otros partidos, tanta gente que murieron por la sed de sangre de unos canallas. Los militantes del PP no merecen más reconocimiento que otros . Digo más: cuando se puso la Glorieta a Alberto y Ascen debió ser a todas las víctimas, para no poner a alguien encima de otros. El PP siempre han utilizado el terrorismo con fines particulares en la lucha política, en la infamia moral de saber que nadie les va a responder. Usar las víctimas del terror de ETA como arma política me parece inmoral, impropio de un tipo como Juancho, buena persona, amable y educado. Más parece que por detrás hay alguna mala persona que le asesora mal y Juancho se deja llevar. Mejor sería renombrar la Glorieta de Alberto y Ascen y poner un monolito con los nombres de los 800 asesinados por ETA para que a nadie se le olvide que hasta hace 10 años vivíamos bajo la bota del terror, con la opresión de despertarnos con la noticia de que ETA había vuelto a atentar. Hace 25 años a los concejales nos dieron un curso de autoprotección porque había un comando en Andalucía que iba a atentar contra concejales. No ocurrió, afortunadamente. Recordemos a Miguel Ángel Blanco, también a Ernest Lluch, a Fernando Buesa, Tomás y Valiejnte, López de la Calle, Pagazartundúa, Jáuregui, a policías y guardias civiles ,todos murieron por defender la democracia .