Viaje con nosotros

Me parece bien que los representantes de la ciudad viajen para asuntos relacionados con su cargo. Carlos Díaz, que yo recuerde, organizó hermanamientos con Baltimore, Rochester y Brest, solo con esta última se mantienen los contactos, por cierto. Teófila , con motivo del Bicentenario, realizó incontables viajes a América, metió a Cádiz en varias asociaiones de ciudades americanas de la cultura y el carnaval. Me parece bien. Con la llegada de Podemos y Ganar Cádiz el único que viajaba era David Navarro , y Martín Vila a Pontevedra, donde se aprendió eso de "calmar" el tráfico. En el último año el alcalde ha ido a la Feria del Libro de Guadalajara, a Munich no sé muy bien para qué y a las Bermudas para lo de la Sail GP, con este motivo fue también Cherra a San Francisco. Me parecen bien todos los viajes, aunque todavía no sé qué pintaba Barcia y Cano en Guadalajara, Rocío Sáez en Munich , por citar dos ejemplos. Pero al final es el chocolate del loro.