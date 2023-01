Verrugas. Por Fernando Santiago

Escribió una vez David Trueba: “Dios puso un punto y seguido junto a la boca de Cindy Crawford”. Es decir, todo es susceptible de ser mirado de manera diferente. María de la O tenía una verruga en la cara, lo de la supermodelo lo vemos como un lunar, por lo visto hay otra protuberancia llamada nevu. No alcanzo a ver las diferencias por más que Eusebio Rocha se empeña siempre en explicármela e incluso está loco porque vaya al Centro de Salud de la Barriada para quitarme todo lo que sobra, que es mucho. Cosas de la edad. Igual el Ayuntamiento, empeñado en hacerle un lifting a la Bruja Piti, podrían haberla enviado a la consulta de Eusebio para quitarle las verrugas que, según parece, molestan a los concejales del Equipo de Gobierno. Vamos a reinterpretar a los clásicos, eso que llaman woke, la Bruja Piti estará guapa y fantástica, recién salida de una clínica estética, delgada, con el cutis terso y fino, ojos grandes y seductores pero, eso sí, el pelo blanco que es lo que se lleva entre las feministas empoderadas, que ellas mismas se llaman “diosas de plata” en un ejercicio de modestia al estilo de estos tiempos de redes sociales donde lo importe no es cómo eres sino cómo quieres que te vean los demás. Así que la Bruja Piti versión Lola Cazalilla será una pureta perfecta en la que se puedan identificar todas las puretas empoderadas del mundo mundial. .El muñeco hablará en lenguaje inclusivo , dirá como un papagayo (o papagaya) “vecinos y vecinas”, “ciudadanos y ciudadanas” , por supuesto dirá muchas palabras soeces adaptadas al tipo , del estilo “me sale del coño”, “estoy hasta el coño”, reprobará a todo aquel que haga un comentario que considere fuera de lugar: “eso es micromachismo”, “eres un machirulo”. Por supuesto la Bruja Piti se concentrará cada vez que haya algún crimen machista al grito de “nos queremos vivas” y otras frases retorcidas por el estilo, dirá que mueren más mujeres por violencia “de género”(como dicen en el gremio) que en accidentes de tráfico, homicidios o suicidios, como aquella pancarta que puso Irene García en la fachada de la Diputación en contra de toda evidencia numérica, ya que si los hechos no confirman nuestros puntos de vista es porque los hechos son machistas y fachas, hay que ir contra los hechos, qué sabrán los hechos de la histórica lucha de las mujeres. Digo yo que igual que se cargaron a la diosa del carnaval(bien cargada, por cierto) para pesar de la candidata de Ismael Beiro, igual se cargaron a las ninfas de manera que se borra la historia de todas aquellas que ahora son furibundas feministas pero hace unos años quisieron lucir palmito, que las llamaran guapas y las eligieran por su belleza en un concurso degradante .