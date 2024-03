La UGT sobre el Consorcio de Aguas

En noviembre de 2020 y en lo referente a las Cuentas Generales de 2018 y 2019, el CAZG aseguró que “demuestran que es una entidad pública saneada, con una solvente situación financiera, una tesorería que arroja un resultado positivo en sus gastos generales y sin endeudamiento bancario”. “Lo que significa que se paga a trabajadores y proveedores sin demoras. Además, la estabilidad financiera de la que goza el Consorcio no solo permite atender los gastos corrientes, sino también los imprevistos, como las actuaciones de emergencia recientemente finalizadas en Río Arillo y Trebujena”, apuntó el organismo. https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Consorcio-Aguas-Zona-Gaditana-inversiones_0_1517548588.html En junio de 2021 el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana celebró su asamblea, presidida por su presidente, Víctor Mora, y su vicepresidente, Jorge David Rodríguez, para aprobar los presupuestos de 2021 de 14,7 millones de euros, https://www.diariodejerez.es/jerez/Consorcio-Aguas-reparacion-depositos-Montealto_0_1584442133.html En marzo de 2022, el presidente del Consorcio informaba a la Asamblea del Consorcio que la liquidación de los presupuestos de 2021 se cerrarón con un superávit de 3,4 millones de euros y que el remanente de tesorería, o saldo final que queda en la cuenta corriente de la entidad al cierre de su ejercicio, se situaba en 16 millones de euros. https://www.diariodejerez.es/jerez/Estacion-Tratamiento-Potable-Cuartillos_0_1667535414.html Mas adelante, en septiembre de 2022 en los presupuestos del CAZG de 2022 fueron librado fondos, unos 7,5 millones de euros, para una obra de infraestructura para la modernización y automatismos de ETAP Cuartillos. https://www.diariodejerez.es/jerez/Estacion-Tratamiento-Potable-Cuartillos_0_1667535414.html En agosto de 2023, a la semana de su elección con el apoyo de AxSí, PP, IU y Grupo independiente de Chipiona y la abstencion del PSOE, el recién legado presidente aseguró que en próximas asambleas hay que adecuar las tasas a los precios actuales, al ser, “las tasas más pequeñas de toda Europa, la que tiene el Consorcio de la Zona Gaditana, y hay un reto por delante y muchos frentes abiertos sobre los que hay que actuar”. https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Consorcio-Aguas-anuncia-realizar-inversiones_0_1822619043.html Dos meses después, el 26 de Octubre de 2023, el presidente del Consorcio de Aguas dice que hay que subir el agua "por imperativo" pero que no hay una cifra decidida. https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/cadiz/noticias/presidente-consorcio-aguas-dice-que-hay-que-subir-agua-imperativo-pero-que-hay-cifra-decidida_20231026653a6549e8e7a50001580108.html Sin embargo,en e mismo mes, 6 dias antes, junto a Marco Vives, jefe de explotación del Consorcio, Díaz ha pedido "responsabilidad" a todos los ayuntamientos que forman parte de este ente supramunicipal ante la anunciada subida de la tasa por la prestación de abastecimiento de agua en alta. "Aquí no valen juegos políticos", ha dicho sobre un aumento que dejará el coste por metro cúbico en 0,3205 euros, muy por encima de los 0,15 actuales. https://www.lavozdelsur.es/ediciones/jerez/grifos-daran-20-menos-agua-potable-en-provincia-cadiz-en-menos-mes_303894_102.html En Asamblea de 5 de marzo de 2024, el presidente del CAZG afirmó "La situación es insostenible, no podíamos acabar el año con las tarifas que tenemos" y ha justificado la necesidad de subir la tasa del agua a 31,6 céntimos el metro cúbico, entre otros motivos, a los costes de mantenimiento de unas instalaciones "bastante deterioradas" por la escasa inversión realizada a lo largo de los años. "La situación es insostenible, no hay manera de determinar el año con las tarifas que tenemos y no podemos mirar hacia un lado. Tenemos que ser responsables porque lo que menos quiere uno es llegar al momento en el que no podamos tener agua en nuestras casas", ha sentenciado Díaz. La modificación de la tasa ha salido adelante con el voto de los ayuntamientos gobernados por Andalucía X Sí y el PP, mientras que no ha tenido el apoyo de los ayuntamiento de IU y el PSOE, que han votado "en contra pese a los informes técnicos y económicos que dicen que no llegamos a final del año". https://www.diariodejerez.es/jerez/Consorcio-Aguas-Zona-Gaditana-Jerez-subida-tasa-agua_0_1882012597.html Se han encargado, y pagado, muchos proyectos ingenieriles, algunos de ampliación de un sistema que está, aunque no se sabe en que medida, obsoleto, y otros muchos que seguramente después de haber sido costeados por los usuaruios, dormitan en algun cajón con el sopor de lo innecesario; se han abordado obras, bastantes bajo el, mas laxo en controles, carácter de emergencia, se ha subcontratado, reiteradamente a la misma empresa, ciertos aspectos de la entidad. La gestión de los recursos humanos es, como se viene diciendo, pésima. Se ha pasado de 140 trabajadores a 103; no hay personal para hacer turnos ni para abordar las reparaciones y se somete a los trabajadores a exhaustivas jornadas de trabajo; se realizan un obsceno numero de horas extras y se incurre en infracotización a la seguridad social que la Inspeccion provincial obliga a saldar; los Tribunales de ámbito social reconocen a mas de la mitad de la plantilla funciones de superior categoría y consecuentes diferencia económicas que el consorcio quiere anular devaluándo a unos y sobrevaluando a ciertos colaboradores; Es cierta la necesidad incrementar el precio del agua para atender a los costes reales, con un plan y una hoja de ruta que determine si esa necesidad es inherente a los coste de explotación o a una mala praxis administrativa y/o técnica. Despues del cronológico de prensa ofrecido, con tan contradictorias manifestaciones, que termina con, y de una tacada, una importante subida del precio del agua, llama mucho la atención que ningun responsable político consorciado solicite que se audite la gestión administrativa, contable y técnica de una institución del sector público. Aun siendo necesario actualizar el precio del aqua, no parece razonable que tampoco, ningun partido politico con representación en la Asamblea del CAZG, haya condicionado su voto a la realización de una AUDITORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y CONTABLE a la entidad para cumplir responsablemente con su papel, quedarse tranquilo en la seguridad, y ofrecer garantia, y esa seguridad a los usuarios, que con su dineros se está gestionando adecuadamente un recurso por el que ahora tendrá que pagar mas de doble de lo que pagaban.