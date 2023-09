Turismo democrático. Por Fernando Santiago

Cada uno somos herederos de nuestras vivencias. Hay quienes en sus casas estaba presente la medicina, la abogacía , la construcción naval o, como dice un amigo mío “mi padre era policía”. Yo viví la conversación sobre países lejanos porque mi padre era marino. Mi casa estaba llena de recuerdos exóticos: cabezas de ébano, colmillos de elefantes, fotos de las tribus del Río San Lorenzo, objetos de Guinea Ecuatorial, recuerdos del Estrecho de Magallanes, el Canal de Panamá, Angola, Buenos Aires, Cardiff y lugares así. Eso marca para siempre la imaginación de un niño que, cuando llega a adulto, quiere rememorar lo que escuchaba. Quizás por eso desde muy pequeño tuve la obsesión por viajar, lo hice cuando no lo hacía nadie, no había guías de viaje (ni Internet), en la medida en la que mis recursos me lo permitían. He viajado de camping con la comida comprada en el Hipercádiz, cogíamos el coche y nos íbamos de Cádiz a Estambul atravesando los países del telón de acero o de Cádiz a Cabo Norte o a las Tierras Altas de Escocia, cuando nadie lo hacía. A mi hija no la creían cuando contaba en el colegio lo que había hecho en las vacaciones no la creían porque sus compañeros lo más lejos que iban es a la Costa del Sol. Ahora se han democratizado los viajes hasta el punto de que el turismo se ha convertido en una plaga en algunas ciudades, en la mayoría es una fuente de riqueza. Hay vuelos baratos, apartamentos a precios asequibles, cadenas de comida barata. Viajar está al alcance de cualquiera. Por eso hay ciudades que se han visto desbordadas, como Venecia, Barcelona, Lisboa, Amsterdam y otras donde ha sido preciso establecer limitaciones al acceso o a los apartamentos turísticos. Las fiestas en el centro de Málaga, en el barrio de Santa Cruz, en la Barceloneta, en La Latina o en Chueca deben ser de escándalo. Es la cara fea del turismo que, por otra parte, da de comer a muchas personas , se ha convertido en la principal fuente de riqueza de la provincia de Cádiz, a pesar de que hay hosteleros sin pudor que hacen contratos de media jornada para que los camareros trabajen el día entero. El partido del Equipo de Gobierno anterior saca pecho por la noticia de que algunos empresarios se retraen de invertir en el Casco Histórico de Cádiz, como si eso fuera una buena noticia. Estuvieron 8 años y la rehabilitación del Casco la llevó a cabo la iniciativa privada. Por supuesto el Ayuntamiento arregló dos o tres fincas. En contra de lo pronosticado por Visedo y por Martín Vila, los precios de los alquileres no han dejado de subir, dicen que la culpa es de la inflación pero el hecho es que han subido a pesar de la moratoria aprobada . Martín, paga la tapa de ensaladilla que debes.