Tranvías. Por Fernando Santiago

Manuel López Cañamaque fue conductor de tranvías. Cuentan que un día, según bajaba la Cuesta de las Calesas, se rompieron los frenos , el carnavalero-conductor se volvió hacia el personal que entonces abarrotaba el vehículo: “el que no sepa nadar ya puede ir saltando”. El tranvía fue el medio de transporte público en la ciudad de Cádiz desde muy antigua, cuando pasaba por debajo de las Puertas de Tierra antes de que abrieran los arcos. De hecho la compañía de autobuses de Cádiz se llama Tranvías de Cádiz a San Fernando y Carraca SA, reminiscencias de un tiempo donde la gente no tenía coche, iba al Dique en el vapor y a San Severiano o a La Isla en tranvía, tiempos maravillosos donde los coches no mandaban en las ciudades. Hoy el vehículo privado es el rey, el 75% del espacio público está dedicado al tráfico o al aparcamiento, a pesar de lo cual los conductores nunca están contentos: que si tienen que pagar por aparcar, que si han peatonalizado no sé qué calle o plaza, que si el carril bici es un capricho del Kichi, que si cortar el tráfico en Marianista Cubillo es una catástrofe planetaria. El 85% de los desplazamientos en el ámbito de la Bahía se hacen en vehículo privado, en contra del criterio de todos los documentos sobre transporte que se han hecho a lo largo del tiempo. Eso sí, no faltaron 500 millones para el nuevo puente, pero han hecho falta 20 años para terminar el tranvía, desde que Concha Gutiérrez y Luis García Garrido lo pensaron . Bien es verdad que aquello comenzó sin las previsiones oportunas porque no se había acordado con RENFE la gestión del servicio ni con ADIF el uso del canal ferroviario desde La Ardila a la estación central de Cádiz.. Se hizo la peatonalización de la calle Real de San Fernando que, a pesar de las quejas, ha mejorado con mucho la principal vía de La Isla. Ya veremos cómo se gestiona el servicio, si la frecuencia y el precio sirven para fomentar el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado. Conviene no olvidar que en Jaén empezó a funcionar el tranvía hace años y se cerró, esos trenes están ahora en Australia , todo es susceptible de empeorar. El coste del nuevo puente se multiplicó porque hubo que ampliarlo para poner una plataforma reservada con destino a un tranvía de Cádiz a Puerto Real que es posible que no se haga nunca, pero la plataforma sigue sin uso, ni para peatones ni para bicicletas. Nos quejamos de la falta de inversión pública en la provincia aunque tiramos el dinero . Nadie se acuerda ya del debate sobre si el tranvía debía llegar a la Punta San Felipe o a la Plaza de España, para que no quedase solo en la Plaza de Sevilla. Iremos a montarnos en el tranvía un día para no volverlo a hacer nunca más.