El Trambahía. Por Yolanda Vallejo

Ya queda menos, o ya va quedando menos -el uso perifrástico es aquí mucho más que un recurso gramatical- para que veamos el tranvía circulando por nuestra bahía. Bueno, en realidad verlo no lo vamos a ver todavía, porque desde que entra por Cortadura el tranvía utilizará la misma vía ferroviaria soterrada que cualquier otro tren, aunque a menor velocidad; pero siempre es bueno saber que debajo de los adoquines, además de la playa, también estará el Trambahía que es como las mentes pensantes han dado en llamar a esto que yo no sé bien cómo calificar. Y es que, como nos sigue haciendo mucha falta invocar a Juan Ramón Jiménez, la inteligencia, al parecer, no ha hecho acto de presencia en esta ocasión, aunque por lo visto, la elección del nombre y del logo está bastante pensada y meditada -tiempo han tenido- y a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio le ha debido parecer un pelotazo.