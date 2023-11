Tal día como ayer, cada año, Juan Manzorro me eneviaba un amplio reportaje gráfico de la fiesta de los Tosantos en el Mercado Central, fotos que yo a mi vez le enviaba a mi hija. Cosas mías, todos los años por estas fechas me acuerdo de ambos, desgraciadamente Juan no está entre nosotros y yo no recibo su reportaje.