Me parece una celebración divertida. Un tanto naíf pero muy gaditana. Me recuerda siempre a Juan Manzorro, que iba siempre al Mercado y me enviaba fotos que yo luego colgaba en mi blog. Este año no tendré esas fotos. Y me recuerda a mi hija de pequeña, a la que fascinaban esos bichos disfrazados en los puestos.