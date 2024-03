Tontos dinámicos. Por Fernando Santiago

Carl von Clausewitz fue un militar y filósofo prusiano que publicó un tratado seminal, “De la guerra”, donde estudiaba los conflictos, A él le debemos la frase “la guerra es la política por otros medios”. Está menos difundido que Sun Tzu y “El arte de la guerra” donde da todo tipo de consejos para quien se vaya a embarcar en un conflicto, hubo un tiempo que fue libro de cabecera para banqueros y empresarios de postín. Clausewitz estudió a la oficialidad prusiana, a la que dividió en cuatro grupos: los inteligentes y activos, la base del ejército; los tontos pasivos, gente insignificante; los inteligentes pasivos, una desgracia para el ejército; y los peores, los tontos dinámicos, aquellos que no saben que son tontos y no paran de hacer cosas. Que cada cual organice a nuestros cargos públicos en estas categorías. A mí me sorprende el presidente del Consorcio de Abastecimiento a la Zona Gaditana, antiguo alcalde de Paterna por los exandalucistas de Andalucía por Sí, Andrés Díaz, que en sus acuerdos con el PP le tocó esta canonjía que le permite vivir de la política sin dar un palo al agua, nunca mejor dicho. Ha duplicado el precio del agua de la noche a la mañana , eso que los socialistas llaman tarifazo. El Consorcio debería haber arreglado las conducciones para que no se perdiese agua, haber previsto que los tiempos de sequía serán cada vez más intensos y continuados, haber impulsado la depuración terciaria para riegos y baldeos, haber limitado los regadíos. Lo cierto es que se trata de un carguete remunerado desde que Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, asumió el puesto tras dejar la alcaldía de Trebujena. Como pasa en la política, todo puede cambiar pero el sueldo permanece, así que el tal Andrés Díaz tiene cuatro años por delante, generosamente regados con dinero público. Él dirá que “le va la marcha” con lo cual le colocaremos en el grupo cuatro con el que Clausewitz organizaba a los oficiales prusianos. Para nuestra desgracia, en la ciudad de Cádiz tenemos a otro integrante del mismo grupo que usa agua potable para el riego de jardines y baldeo de calles, no sé si también ha cogido la manguera, que él es tan dinámico que lo mismo coge la escoba que el carrito. Así que tenemos que confiar en Cossi para llegar a los 100 litros por persona mientras en Andalucía se cultivan mangos, aguacates y todas esas frutas subtropicales que vacían los embalses. Borrel, a pesar de estar en el primer grupo , dijo hace 30 años que con el trasvase Guadiaro-Majaceite todo estaba resuelto. Nos tendremos que duchar en grupo , salvo que sigan las lluvias de estos días, que se anuncian para Semana Santa, para regocijo de los que no somos cofrades.