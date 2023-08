Tiesoland. Por Fernando Santiago

Viajar en verano es de tiesos. Bueno, también de padres de familia con niños escolarizados. Es la peor época del año para viajar: está todo lleno, los precios están por las nubes que al final los camareros deberían vestirse de José María el Tempranillo, hace un calor de espanto, te puedes encontrar con que la línea aérea ha hecho sobreventa (eso que llaman “overbooking”), llegas al hotel y siempre tienes que esperar a que arreglen la habitación o te dan la más chunga, a la hora del desayuno hay cientos de personas ante la máquina del café, se acaba la fruta y el revuelto está frío, a la hora de almorzar o de cenar está todo lleno por lo que debes adoptar horario nórdico, cuando reservas se han inventado la costumbre de darte hora y media para comer , quince minutos antes ya te están molestando para que dejes la mesa libre a otros comensales, muchos hosteleros no reservan para uno solo porque para ellos no eres un cliente sino un pagano, para ver cualquier museo o edificio notable hay una cola interminable, todos los precios suben hasta el punto de que en el chiringuito más apestoso piden cinco euros por una caña o un coca cola. Luego está la caló. Desde aquí os lo digo: la gente dejará de venir al sur (por mucho que cantase Rafaela Carrá) porque soportar estas temperaturas es un suplicio , mejor irse a Islandia, Groenlandia, Alaska o las Islas Svalvard. Los hosteleros que se coman el coco porque con este calor no hay quien viva, igual LLORECA le echa la culpa al Kichi de la temperatura porque jamás le exigirá al PP nada que le pueda molestar . Si las vacaciones consisten en romper con la rutina, con este calor a uno le entran ganas de hacerse fuerte en casa con aire acondicionado y pasar de vida social, te pones el aperitivo tú mismo y encima ahorras. Ahora educan a los niños dándoles un móvil o una tableta (lo que los finos llaman “tablet”) o que sean los maestros quienes les enseñen. Los papás con niños pequeños conciben las vacaciones en un chalet con piscina en los alrededores de Cádiz, se pasa un calor de cojones pero los niños no molestan, que es de lo que se trata. No sé cómo es la rutina del matrimonio con niños en chalet, igual la Supermadre Teresa nos puede dar alguna lección como en ella es habitual, la misma tabarra que nos da a la hora de amamantar a su prole. ¿Tere les pone tarea a sus niñas?¿tienen horario de piscina?¿guardan la digestión? ¿En los chaletes de Chiclana se amamanta a los niños?¿sus niñas y los otros niños por igual? Última cuestión : ¿los papás con altos conceptos morales piden a los dueños de los chaletes los documentos para saber si están en regla o se meten en el mas barato del diseminado con menos papeles que una liebre? Para viajar, otoño y primavera