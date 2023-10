Terrorismo y genocidio

He tenido la suerte en mi vida de haber ido a Israel, Cisjordania y al Líbano en varias ocasiones. No me considero ningún experto en la zona, si es que hay alguien capaz de comprender el conflicto. Sí aconsejo "El olvidado siglo XX" de Tony Judt para conocer las raíces . Hamás es una organización terrorista y yihadista, como el ISIS o Al Qaeda, para entendernos. Ganó unas elecciones en la Franja de Gaza hace 17 años y no ha vuelto a haber elecciones. Está financiada por Irán y algunas monarquías del Golfo Pérsico. Por supuesto en Gaza no hay libertad de expresión ni de asociación ni de religión. Todo esto lo empezó Hamás hace 20 días en un ejercicio de crueldad sin precedentes, matando a ancianos, niños y civiles, grabándolo para recrearse en la crueldad y el dolor ajeno. Tomaron 200 rehenes que usan como escudo.¿Qué hacer? Comprendo que Israel quiera garantizar la segudirad de su pueblo, algunas personas clamarán venganza, aunque un Estado no puede actuar movido por la venganza. Lo que ha ocurrido todo este tiempo se acerca al genocidio, se tiran bombas de manera indistriminada, por mucho que es muy probable que el misil sobre el hospital no fuera cosa del ejército de Israel y que los milicianos de Hamás se escondan en los hospitales y las escuelas. Imagino que será difícil convencer a Israel de que contengan su respuesta, pero deberían tener la sensatez de cesar en la muerte indiscriminada de civiles, sean cuales sean las cifras reales. Por supuesto, Israel es una democracia, conviene no olvidarlo. Hay partidos de todo tipo, medios de comunicación libres, gente que se manifiesta contra el gobierno, sindicatos libres, en contra del estereotipo es una sociedad moderna con una tecnología muy avanzada, con una renta per cápita superior a la española. Si uno camina por Israel verá que se parecen a nosotros, salvo si va a Mea Sharim y aver a los haredim. Tel Aviv es una ciudad moderna de corte europeo.