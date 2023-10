Resulta que era mejor cuando había peaje porque los tiesos y los camiones no usaban la autopista, con lo que era difícil que se formaran atascos. Ahora los empresarios piden un tercer carril. No es que me parezca mal solo que tengo para mí que va contra el correr del tiempo ¿No sería mejor ampliar y mejorar el transporte público, de manera especial el ferrocarril?