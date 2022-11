Taxismo-leninismo. Por Fernando Santiago

Estoy muy de acuerdo con aquellos taxistas que se han quejado de la nueva ordenanza del sector en lo concerniente a la indumentaria. No es aceptable que se prohíba el uso de camisetas, calzonas y chanclas, el que ha hecho esa ordenanza, sea Martín Vila o el que fuere, no es de Cádiz. Solo a alguien de fuera de Cádiz se le puede ocurrir que los conductores vayan con pantalón oscuro, camisa clara y zapatos cuando debería ser obligatorio ir con camiseta del Cádiz, calzonas del Piojito, chanclas de deo o en su defecto gargajillos, una cadena de oro, tatuajes por todo el brazo, las piernas y el cuello con la cara de Mágico González y los nombres de los hijos del taxista , un pelao futbolístico con los parietales afeitados, gafas de sol en la cabeza, las uñas largas son potestativas. Ese debería ser el uniforme obligatorio. Por supuesto, el taxista que vaya fumando todo el rato, que te cuente en 5´ cómo arreglaría España y qué haría con Cádiz, hay que echar a Pedro Sánchez, Irene Montero es una indeseable, el Kichi que se vaya a su casa para lo que ha hecho, y todo lo demás. En la radio, si no está puesta la COPE se podría pedir un pasodoble de Juan Carlos o de Martínez Ares, casi como el Mambo Taxi de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”. No será obligatorio usar el aire acondicionado, con las ventanillas bajadas es suficiente, que con lo de Ucrania y el Putin ese se ha puesto el combustible por las nubes. Por supuesto el taxista deberá ir todo el camino con el móvil encendido respondiendo guasap (“los maestros del niño lo que quieren es trabajar poco”, “ahora mi parienta que le compre un kilo de pijotas, como si yo no tuviera otra cosa que hacer” “mi cuñao que quiere que vaya a su campito de Chiclana el domingo, que va a hacer paella, con lo mal que le sale al joío , al menos tiene piscina para los niños”). Es obligación del usuario saber dónde está la Plaza de Toros, el Mora, el Metropol, la parada del Canaris, La Bella Sirena y todas esa localizaciones fantasma que todavía se usan en la ciudad. Por supuesto las paradas puede utilizarse como aparcamiento para hacer algún mandao, ir a mear o echar una cabezadita, que para algo están reservadas al taxi. Si los asientos no están lo suficientemente limpios la culpa la tienen los que han usado el vehículo en carreras precedentes. Víctor López debe presentar alegaciones a esta nueva ordenanza , al fin y al cabo es la única persona de Cádiz que se conocía la anterior y reclamaba su aplicación, con escaso éxito por otra parte. El que quiera quejarse que vaya a Martín Vila, que ya la ha liado con las terrazas de los bares , las peatonalizaciones y el carril bici, los comunistas estos encima quieren tener un sello de correos.