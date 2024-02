Vaya por delante que a mí el asalto al aeropuerto del Prat, a la estación del AVE de Barcelona y los altercados habidos con motivo del Proceso, no me parecen terrorismo, diga lo que diga García Castellón. Desórdenes públicos, vandalismo o lo que quieran. En España sabemos muy bien lo que es terrorismo y eso no lo es. Cosa distinta es que salgan ministros del Gobierno alegrándose de que la justicia de Suiza le enmiende la plana a la justicia española, eso me parece indecente, que se aplauda a otro país porque hace un juicio político de una instancia judicial española. De vergüenza.