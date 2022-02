Sudapollismo carnavalesco

En verdad me es indiferente si hay dos carnavales (como dice el Gómez, hay dos reyes y dos papas, no nos asustemos), si hay concurso o no hay concurso, si lo hay si es con 20 agrupaciones o con 120. Me da completamente igual. Digo yo: ¿lo que paga Onda Cádiz por un concurso de un mes y medio con 120 agrupaciones va a ser lo mismo que si son solo 20 y dura dos semanas? Por ajustar la cuenta.