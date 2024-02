Subsidiariedad

El Estado tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos de educación, sanidad, pensiones, seguridad. Para satisfacer esas necesidades se pagan los impuestos. Cuando el Estado tiene algún problema momentáneo para cumplir con sus obligaciones, concierta con el sector privado la prestación de alguno de estos servicios. Es decir, si hay medios suficientes en el sistema sanitario público, no se concierta con el privado. No debería haber conciertos sanitarios si la oferta pública fuera suficiente, y si momentáneamente no lo es, el Estado tiene la obligación de completarla a cargo del erario. No puede ser que haya clínicas que lleven 50 años concertadas, algo funciona mal.