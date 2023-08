Solucionado.Por Yolanda Vallejo

Instalados en un permanente septiembre –metafóricamente hablando- lleva el equipo de Gobierno municipal desde el pasado mes de junio. Y no me parece mal; al contario. Acostumbrados al escaqueo municipal de los últimos ocho años, lo de ahora –que tampoco es para tanto, no vayamos a perder el norte- nos parece de un ritmo vertiginoso, y tiene ese olor a nuevo de principio de curso, aunque muchas de las cosas hayan sido heredadas de cursos anteriores. Ya sabe, la programación del verano gaditano estaba prácticamente cerrada cuando llegaron los nuevos inquilinos de San Juan de Dios y quizá por eso, el escenario del muelle –tan grande y tan costoso- ha estado un mes cogiendo polvo y relente, mostrando a los visitantes una imagen un tanto desoladora y desdentada en relación a otras poblaciones de la bahía. Qué le vamos a hacer, no solo de conciertos vive la ciudad de Cádiz, que eso ya lo sabemos, igual que sabemos que el Trofeo de los Trofeos –no me atrevo a llamarlo porque no sé bien cómo se llama- hace mucho que no es más que una pachanga y que no es cuestión de «un poquito más de sangre y ambición», sino de admitir que el modelo de trofeo veraniego está muerto y enterrado desde hace mucho y que ya no es posible reanimarlo ni siquiera con el fantasma de las barbacoas.