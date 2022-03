Solidaridad con Ucrania

Hay un aluvión de ayudas a Ucrania. No hay entidad que se precie que no haya puesto en marcha una recogida de alimentos , útiles de aseo y enseres para Ucrania. Cualquiera coge un coche y se planta en la frontera de Ucrania con Polonia con el maletero lleno de arroz, lentejas, champú y la sillita del niño. Por supuesto es un ejercicio de solidaridad muy noble, pero es voluntarista. Los hay que en lugar de dar a Madre Coraje la ropa que ya no quieren, la largan para Ucrania. Esa sillita que iban a tirar en el punto limpio, toda la comida que ya no querían, esas mantas viejas que estaban en el altillo, todo sirve para hacer hueco en armarios y alacenas y de paso sentirse que habían hecho una buena labor. Nadie ha pensado en la logística : toda esa impedimenta tiene que ser clasificada, trasladada y repartida por personas sin conocimiento del terreno ni del idioma, sin tener la certeza de que va a ser repartida de manera conveniente. A mí se me ocurre que lo mejor es entregar dinero a ONGs que están acostumbradas a este tipo de situaciones y saben cómo ayudar, que tienen claras las prioridades y actúan con eficacia. El que necesite vaciar los altillos y los trasteros mejor que vaya al Punto Limpio. Que la gente se rasque el bolsillo y confíe en quienes saben hacer estas cosas.