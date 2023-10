Solidaridad con Gaza

Por supuesto, estoy de acuerdo en mostrar la solidaridad con el pueblo gazatí, como hicieron ayer algunos gaditanos. No se puede admitir que se masacre a todo un pueblo, que se corte el agua , la luz y la entrada de alimentos, que no se permita salir a sus ciudadanos. Una masacre en toda regla inaceptable.

Pero es inmoral reclamar el apoyo al pueblo palestino si previamente no se ha rechazado el ataque terrorista de Hamas que ha provocado la reacción de Israel. Un ataque indiscriminado contra civiles indefensos, incluidos niños y ancianos, a veces grabados para solaz de las mentes más crueles, perpetrado por una organización fundamentalista islámica. Quien no rechace el ataque de Hamas no tiene autoridad moral para pedir el apoyo al pueblo palestino y es un indecente.