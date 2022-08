Solares vacíos

¿En qué momento un solar se convierte en una pastilla? Es una pregunta que me corroe ¿depende del tamaño o de la forma?¿de su calificación urbanística o de si tiene un uso ahora? El caso es que no sé si el solar de lo que fue la Institución Provincial Gaditana (antes Generalísimo Franco, antes Casa Cuna) podríamos llamarle pastilla. El caso es que lleva 20 años vacío en una ciudad sin suelo para sus necesidades de vivienda y equipamiento, cuando es propiedad de la Junta tras el acuerdo entre Rafael Román y Carmeli Hermosín. Creo que habría que modificar el PGOU para cambiar su uso, ahora equipamiento, por otro más acorde con las necesidades. De camino, a ver si el Ayuntamiento de una vez resuelve algo para el suelo de lo que fue el Pabellón Portillo, propiedad municipal. En 7 años el actual Equipo de Gobierno no ha conseguido nada.