Silencio, hablan los expertos

El periódico El País, a veces , tiene síndrome Ok Diario. Lo demostró el sábado con el titular ya célbre sobre "el franquista Pemán y el exiliado Alberti" al que Arcadi Espada recomendaba titular "el franquista Pemán y el stalinista Alberti", se se trataba de establecer paradojas. Esos titulares son impropios de un periódico serio, más parecen destinados al clickbait y basuras similares.

Me llamó la atención del texto, que se veía trabajado por Jesús Cañas, que apareciese como experto Pepe Pettenghi, exconcejal socialista luego acomodado en la Consejería de Educación y profesor de Biología en el Columela. No sé en calidad de qué podía hablar Pettenghi, la verdad, salvo de bichos. Me parece bien que se cite a Paul Preston, un reputado historiador. Que se cite a Jesús Fernández Palacios, una gran persona y un extraordinario poeta que habla con conocimiento de causa. Pero Pettenghi... Por favor, había muchos otros a los que recurrir, incluso para criticar las jornadas o a Pemán. Ejemplo: Santiago Moreno. Alllá cada cual. En España hay un experto apostado en cada esquina dispuesto a soltar una monserga. s una forma de cuñadismo.