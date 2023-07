Sic transit gloria mundi. Por Fernando Santiago

Circula un plano coloreado de la ciudad de Cádiz , de rojo los barrios donde ha ganado la izquierda, de azul donde lo ha hecho la derecha. Lo más curioso es que parece que nada ha cambiado en los últimos 70 años, cuando el alcalde José León de Carranza se jactaba de que había distribuido la ciudad por clases sociales , situando los barrios obreros entre la vía del tren y la Bahía. Décadas después en todos esos barrios es donde gana la izquierda, lo que demuestra que el soterramiento sirvió para mejorar la conexión pero no ha eliminado las diferencias sociales. Una ciudad partida en dos por la Avenida de la Sanidad Pública, como el Casco Antiguo, donde por un lado está el centro y por otro las zonas cercanas al Campo del Sur, segregados por clases sociales 44 años después de la llegada de los ayuntamientos democráticos, con 8 años de gobiernos del Kichi. Se asombraba el alcalde del auge del Partido Socialista porque ha ganado por mil votos a pesar de que el PP ha sacado lo mismo que en las municipales. Por un lado se habrá movilizado la izquierda que no fue capaz de acudir a votar en las locales, eso que los politólogos (esa supuesta profesión) llaman la “izquierda volátil”. Ahora muchos votantes de los barrios populares han acudido a las urnas porque los partidos de izquierda han sintonizado con ellos , por el temor a la llegada de Vox o por ambas cosas. Tengo para mí que los primeros sorprendidos han sido los dirigentes socialistas, ninguno esperaba que Cádiz fuera la única capital de Andalucía donde ha ganado su partido. Una de las cosas más llamativas del resultado electoral ha sido el ridículo de aurora boreal hecho por Adelante Andalucía. Los 1.400 votos que han sacado son el mismo número de votos que sacó el Ciudadano Lorenzo, los mismos que sacó Teresa Rodríguez al frente de Izquierda Anticapitalista en las municipales de2011. Se ve que el folklorismo andalusí de Teresa no sirve para nada, que el Kichi cantando carnaval en Jerez es un ejemplo de caspa andalusí, que es de traca el manifiesto de los antiguos dirigentes del PA como Pedro Pacheco y Patricio González, incluso el voto nulo metido en la urna sevillana por Alejandro Rojas Marcos. Quién le iba a decir a la adalid del trotskismo que iba a terminar como trasunto femenino de Lauren Postigo, defensora de la Tierra de María Santísima, de la Virgen del Carmen, las ferias, las procesiones, las romerías ,la copla, todas las muestras de lo que ellos mismos llaman tradiciones que no son más que la expresión del secular atraso de Andalucía. Lo mejor que harían los antiguos anticapitalistas es montar una peña . Como dijo Tarradellas, en política se puede hacer todo menos el ridículo.