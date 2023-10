Sesión de baño y masaje a la alcaldesa de Jerez

Las desconexiones provinciales de Canal Sur son el ejemplo de cómo no debe actuar una televisión pública. Siempre al servicio del poder, antes del PSOE, ahora del PP, que en eso no hay remilgos ni convicciones, solo una manera servil de garantizarse la continuidad. Días pasados le mandaron una cámara a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, para que hablase de los sucesos en el instituto de esa población. No había ni conferencia de prensa, ni acto , ni la más mínima conexión con la actualidad. Mercedes Colombo había dado la orden y allí se cumplía. Sin más.