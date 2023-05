Seguridad ciudadana

El hombre este de Vox, Francisco Martín, ¿en qué sitio vive? Dice que Cádiz tiene un grave problema de seguridad con agresiones, okupaciones y droga. Yo no veo nada de eso ni sé que en Cádiz haya barrios que vivan eso. Igual este hombre vive dentro de la COPE, 13TV, OKDiario y otros libelos por el estilo porque lo que es en la ciudad de Cádiz no hay ese problema. Estos de Vox están enajenados. Otro día hablamos de la rehabilitación del Instituto Rosario , cuál es el programa de Vox si es que lo tiene y por qué no le permitieron ir al debate de Onda Cádiz.