Secuelas gaditanas del Congreso del PP

La sorpresiva irrupción de Teófila Martínez ha devuelto a la actualidad la posibilidad de que encabece la lista del PP a las municipales. Yo lo veo muy difícil. Ella no quiere, desde luego, aunque en1994 tampoco quería y al final estuvo 20 años. No sé si sería bueno para el PP una campaña con la mirada puesta en el pasado, donde se terminaría hablando por los otros partidos de despilfarro, mamotretos y Campari. Unas elecciones son un balance del gobierno y unas propuestas para el futuro y no creo que Teófila le sea útil al PP . Por otra parte es someter a la exalcaldesa a la posibilidad de una segunda derrota, ahora que está en un puesto con poco desgaste.