Sectarismo del PP

Yo no creo ni en los reyes magos ni en los arbitrajes. He pasado de escéptico a cínico. Había una vacante de periodista en Aguas de Cádiz y como la primera en la bolsa de esa empresa era Pili Solís, no se cubre. Una vacante en el Patronato Provincial de Turismo por la marcha de Amparo Ortega pero como el primero en la bolsa es Julio Camacho, se saca a un contrato laboral con unas pruebas diferentes. Pili y Julio, oh casualidad, trabajaron en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento en tiempos de Adelante Cádiz. Nada es casual, ambos han sido postergados por desafectos.