Saurina al servicio del PP

A Canal Sur ya le han llamado la atención la Junta Electoral por las guarradas al servicio del PP. Quienes creíamos que lo que hacía esta televisión pública (150 millones ) con el PSOE era un abuso no esperábamos algo tan vergonzoso como lo que hace ahora. Encima no sirve para nada porque la oposición a Juanma está fatal y Canal Sur tiene un 8% de audiencia. Por primera vez el entretenimiento tiene un porcentaje de audiencia superior a la información. Gastamos 150 millones de dinero público para la manipulación y para el Caricato de Dos Hermanas. Luego nos quejamos si no nos dan cita en el Centro de Salud.