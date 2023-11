El alcalde viaja a Sao Paulo a la Unión de Ciudades Iberoamericanas. Me parece bien, que Cádiz consiguiese una silla en esa asociación me parece un logro si se tiene en cuenta que Bogotá tiene 8 millones de habitantes, México DF 20. O que solo el distrito de Arganzuela de Madrid tiene el doble de población que Cádiz. Teófila viajó mucho a su estilo, ir y volver en el día, con poco séquito. Kichi, que yo recuerde, viajó a la Feria del Libro de Guadalajara, solo que iba con 4 personas más, famosa la foto de Barcia tumbado en un sofá en la Feria. David Navarro viajó mucho, Eva Túbío hizo sus pinitos ("chavalas y chavales") ,viajó Cherra. En definitiva, que no podemos ser una ciudad de catetos, hay que salir a buscar eventos e inversiones.