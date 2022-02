Santiago Moreno sobre la jornada sobre Pemán y Alberti

Se van a celebrar a partir de mañana viernes las llamadas I Jornadas Andaluzas de las Letras para la Concordia en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz. La convocatoria se presenta con la más que conocida fotografía que fijó el instante en que José María Pemán -bastante perjudicado de salud, de hecho fallecería cinco meses después-, bajó desde su casa a la plaza de San Antonio a saludar al pregonero del Carnaval de Cádiz de aquel año 1981: Rafael Alberti. Hay quien piensa que el retrato es una especie de cénit del regreso a la convivencia pacífica entre 'las dos Españas'. Sin embargo, cualquiera que visualice la imagen con ojos críticos, se da cuenta que nada puede llevar a una opinión tan simplona. Ni es cierto lo de 'las dos Españas', ni esa foto, más allá del saludo cordial entre dos personas que se conocían desde décadas atrás, dejaba de ser un 'brindis al sol'. Con esa foto -que no digo que a esas alturas (1981) fuera un abrazo sincero-, se cerraba en falso una Transición a la democracia. Y es así porque si no, no se explica que España siga teniendo, según la ONU, muchas carencias en temas de Memoria Histórica.