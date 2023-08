DE SOTOGRANDE A VISTAHERMOSA. Por Fernando Santiago

Si hiciéramos un escalafón de las urbanizaciones de la provincia, los verdaderamente ricos están en Sotogrande, el resto es un quiero y no puedo. Antes los aristócratas sevillanos iban a Sanlúcar, los sevillanos tiesos a Chipiona, donde podían llegar a los cien mil, los que han mejorado su economía se han trasladado a Costa Ballena. Los madrileños según, unos al Novo, otros a Zahara y algunos al Palmar, eso que en Madrid llaman “las playas de Cádiz”. Los madrileños del Mester de Progresía se dividen entre Rota y Zahara de los Atunes, la primera población es el destino de los poetas. Los bilbaínos al Novo, que llamaban Euscádiz, donde destacan los directivos de Petronor por su poderío. En Vistahermosa y Roche hay mucho jerezano y mucho gaditano de clase media alta. En el Novo eso que llaman clase media aspiracional, aquellos que se han hecho a sí mismos y quieren que se note su nuevo estatus. El sector más tieso de Vistahermosa se dedica ahora a alquilar sus chaletes a razón de 10 o 15 mil euros el mes, hay que aprovechar el momento que luego llega el invierno y vienen los caminantes blancos, y los Lanister no pagan sus deudas. Mucho rollo de campeonatos de croquet, ropa blanca, sombrero con su parafernalia , como si estuvieran en Cornualles o en los Cotswold , no se dan cuenta que están en Cádiz. Me llamó la atención que hubiera en Vistahermosa un campeonato de mus, no sé si al estilo madrileño con ocho reyes y ocho pitos o al estilo gaditano con el cinco de oros de comodín. En todo caso un campeonato de mus en Vistahermosa es casi un oxímoron , réplica del Campeonato de La Piedra Cuadrá, por decir algo. Debe haberse creado una peña carnavalesca en Vistahermosa porque jugar al bridge es lo correcto para el nivel social de sus vecinos pero el mus es de gente baja, sin clase ni distinción, gente que no viven en chaletes con piscina, que no llevan a sus hijos a los colegios del Opus , a lo más a algún colegio concertado donde se puede dar el pego de pertenecer a la clase alta aun siendo tiesos, para eso paga España. El colmo son las conferencias del centro cultural, actividad que no tiene el Novo, por establecer una diferencia. Los conferenciantes se dividen en tres categorías: seguidores de Vox tipo Federico, Carlos Herrera o Jorge Bustos, escritores y periodistas de derechas y un tercer grupo donde se pueda aplaudir a lo que llaman “socialistas auténticos” o “buenos socialistas”, tipo Alfonso Guerra , Corcuera, Leguina, Belloch, César Antonio de Molina o Felipe, los que ahora están contra su propio partido , jaleados por la reacción. Así los asiduos a estas charlas confirman sus puntos de vista previos, incluidos los presuntos poetas de Vox y el Opus.