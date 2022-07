Rota Oriental Spain. Por Fernando Santiago

Estábamos en el pueblecito de Cadiz(sin tilde) de Texas cuando llegó un chico y nos dijo: “hola, me llamo Jimmy MacCullon y soy de Rota”. La inmensa mayoría de los norteamericanos vinculan España con lo hispano, ese concepto que hace referencia a todos los nacidos en la América de habla española, Ñamérica dice Martín Caparrós.. En cambio las familias de los militares que a lo largo de 70 años han pasado en algún momento por la Base de Rota saben señalar la Bahía de Cádiz en el mapa. Cuando se pusieron en marcha los acuerdos Franco-Eisenhower Alberti escribió el poema que cantase Carlos Cano “¿Rota dónde están tus huertos, tu melón tu calabaza, tu tomate tu sandía” porque la Base terminó con los mayetos. El poeta conoció la noticia en su exilio argentino y le llamó la atención que para los americanos era “Rota Oriental Spain” para diferenciarla de la isla de Rota en el Pacífico, que es occidental desde la perspectiva a EEUU. Desde aquel lejano día la población de Rota es conocida por la tintilla, el arranque roteño, Felipe Benítez y la pandilla de Sabina, Luis García Montero, Chus Visor, Benjamín Prado y la añorada Almudena Grandes. Los ciudadanos de la Bahía miramos al cielo cada vez que comienza un conflicto , por el incremento de vuelos. Miramos a la Bahía para ver el movimiento de buques de la US Navy y la Armada . Ahora se incrementará el número de destructores que forman parte del despliegue del Escudo Antimisiles. Las marchas contra la Base, multitudinarias en los 80, son ahora un refugio para cuatro jubiletas que se dan un paseo en una especie de ruta del colesterol revolucionaria , esos venerables ancianos prostáticos con sus gorritas, sus banderas del Sáhara, Cuba y la Segunda República, su hoz y su martillo, se reencuentran con su pasado a la vista sonriente de los marines. Rota, reconozcámoslo, es una fuente de empleo y riqueza en la Bahía, por la que generan los norteamericanos y por la presencia del Cuartel General de la Flota. Se ha convertido en la cuarta factoría de Navantia porque allí se desplazan de manera periódica empleados de los astilleros para el mantenimiento de los buques de la US Navy. Aparte es un factor de seguridad: nadie va a bombardear una base americana, así que su paraguas protector nos cubre a todos, de alguna forma tenemos externalizada su seguridad a través de la OTAN , o lo que es lo mismo, del ejército de los EEUU, lo que nos permite tener uno de los presupuestos de Defensa más bajos de la Alianza Atlántica. En compensación, en la recepción del Palacio Real a los jefes de estado y de gobierno de la OTAN se sirvieron tortillitas de camarones , no serían lo mismo que las que ponen en El Faro pero no está mal.