Rossety en silencio

Más de 50 antiguos oficiales de las fuerzas armadas han firmado un manifiesto pidiendo que se destituya a Pedro Sánchez. Entre los firmantes no están Agustín Rossety, Tatín, hasta hace unos meses diputado por la provincia de Cádiz. Pasó por el Congreso sin pena ni gloria y ya se ha recluido en su chalet de Roche. Rossety firmó el manifiesto de antiguos oficiales pidiendo el apoyo a la figura de Francisco Franco. Igual no lo ha firmado porque quienes suscriben fueron del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra, y él fue de Infantería de Marina.Ahora no es general, claro, es un jubilado más, como millones de españoles.