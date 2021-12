Rosado, te vi asé una pregunta

En los tiempos en los que mejor nos llevábamos Paco Rosado y yo repetíamos un comentario que le hizo el Caña en al ambigú del Falla. Le dijo: “Rosado, te ví asé una pregunta, ere un mostruo”. Una frase que tanto a él como a mí nos hacía mucha gracia. Siempre fui un admirador de su obra. Para mí Paco Rosado es el gran autor de carnaval de la democracia, por supuesto muy por encima de Juan Carlos Aragón. Si Los Dedócratas acercaron a una nuevo generación a los coros, Los Cruzados lo hicieron con la chirigota. Sus músicas sencillas y pegadizas, sus letras elegantes y progresistas , la interpretaciónn de sus agrupaciones sin pegar gritos que se entendían del principio hasta el final. No tenía que poner a los guapitos (si es que llevaba alguno) en la primera fila para que las niñas les siguiesen, su arte cambió el carnaval para siempre. En su estela llegaron muchos otros: Erasmo, Yuyu, Selu, Osuna, los Villegas, los Carapapas, Vera Luque, Juan Carlos Aragón. Para mí Los Cubatas es la mejor chirigota de la democracia, seguida por Los Borrachos y Los Enteraos. La mítica exclusión de aquella final sirvió para convertirla en leyenda, en historia del carnaval. Sus piropos a Cádiz eran poesía pura, sin impostación, sin rimas facilonas. De hecho mi grupo de amigos cuando nos reunimos cantamos el “Paseaba apuraíllo” como si fuera un himno, solo a Paco se le hubiera ocurrido un paseo por la ciudad a partir de los olores. Por si fuera poco El Bache me parece la mejor comparsa en muchos años: tan bien cantada, con tan buenas músicas y tan buenas letras que no podía ganar. El pasodoble dedicado a Camarón forma parte de la historia, incluso para los que no nos gusta el flamenco. Quizás a Paco le faltó insistir, su obra es escasa en comparación con otros autores como Antonio Martín, Martínez Ares o el propio Juan Carlos. Supongo que el esfuerzo de sacar una agrupación completa en música, letras y afinación desbordaba a cualquiera. Como columnista del Diario fue muy bueno, con aquellas grandes polémicas con el cura Ingenuo o con Pérez Sauci “Yo no leo el Diario porque estoy cegato del tó”. Recuerdo el artículo de aquel domingo en el que el periódico cambió de formato, cuando dejó el antiguo sábana para el moderno tabloide que hoy leen ustedes. Conocí también a Paco como activista de la CNT, aunque me decepcionó que no participase en la campaña contra la OTAN aunque sacó Los Carreros de La Alianza. Con la lengua afilada y el prestigio de su trayectoria, paseaba sus comentarios por radios y televisiones. No habrá un grupo de maestros desinformados y oportunistas para dar su nombre a un colegio , pero merece ser recordado en el propio teatro que lo disfrutó.