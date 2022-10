CARTA A LA MILITANCIA DEL PSOE DE CÁDIZ Querida compañera, querido compañero: Soy Rosa de la Flor Pereira, militante Socialista, ex Concejala del Excmo Ayto de Cádiz, para aquellos que no me conozcan les diré que me dedico a la Abogacía y que soy empleada pública de la Junta de Andalucía desde hace casi 40 años, me podría definir como feminista, ecologista y con una gran vocación de servicio público. Como sabes, en breve se celebrarán las primarias para elegir al Candidato o Candidata que represente a nuestro partido en las Elecciones Municipales en nuestra Ciudad. Por ello un grupo de compañeros y compañeras me han propuesto presentarme para liderar la Candidatura y lo he aceptado con la mayor humildad, determinación y con muchas ganas de trabajar. Tenemos por delante un reto muy importante que sólo vamos a poder encarar con un partido fuerte y unido. Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas y construir una amplia mayoría social en nuestra ciudad. Y por eso te pido que me acompañes en este camino. Te aseguro que me voy a dejar la piel por ganar el futuro de nuestra ciudad y por mejorar la vida de los gaditanos y gaditanas. Los Socialistas gaditanos tenemos que demostrar que somos el gran partido del cambio en la ciudad de Cádiz. Tengo la firme convicción que desde el PSOE de Cádiz vamos a cambiar la Ciudad. A este proyecto convoco a toda la militancia. Porque los militantes tenemos un protagonismo destacado y debemos ser el motor del cambio en nuestro partido. Y si me lo permitís recorreremos juntos este camino con el objetivo de crear un proyecto fuerte de izquierdas, municipalista, feminista y ecologista. Un proyecto que gire sobre los valores que siempre hemos defendido los socialistas: la igualdad, la justicia social y la libertad. Tenemos enormes retos por delante que sólo vamos a poder encarar con un partido fuerte y unido. Necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía y proyectar que las primarias es la verdadera esencia de la Democracia interna dentro del partido. Por eso te pido que me acompañes en este camino. Como he dicho anteriormente, te aseguro que me voy a dejar la piel por ganar el futuro de nuestra ciudad y por mejorar la vida de los gaditanos y las gaditanas. Si tienes interés en nuestro proyecto o quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo a través del teléfono 600 271 110, o bien vía WhatsApp, email candidaturarosadlflor@gmail.com, o desde cualquiera de las siguientes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias, un cordial saludo socialista, Fdo. Rosa de la Flor Pereira