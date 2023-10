Juan Carlos Rodríguez Ibarra me pareció siempre un estúpido, cuando era presidente de Extremadura y conspicuo guerrista lo mismo que ahora. Un tonto integral siempre. Lo que ocurre es que si ahora hace una gracia contra Pedro Sánchez la derecha española le jalea, como le ocurre a Alfonso Guerra y algunos otros. Si hubiera defendido a Sánchez nadie le habría prestado atención. Encima ha dicho una solemne gilipollez : ha comparado la posible amnistía con una violación. Si está contra la Constitución, ya lo dirá el Tribunal Constitucional. A mí me parece un disparate, se va a conceder a cambio de unos votos en el Congreso, no porque sea necesaria ni justa. Desde el punto de vista ético me parece una puñalada a quienes cumplen con la ley, a los españoles que viven en Cataluña y están en contra de la independencia, al conjunto de la sociedad española que ve como unos cuantos pueden delinquir y luego se les borra el delito. Así no seremos todos iguales ante la ley. Ni en el programa del PSOE ni en sus congresos se ha aprobado esta propuesta, es fruto de la necesidad.