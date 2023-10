Eso de "Estrella de Oriente" es una cursilada. No sé a quién se le ocurrió, pero es cursi hasta decir basta. Supongo que alguien quiso ser moderno y guay "¿por qué no incorporamos mujeres? " Algo así debió ser y una mente fértil creó lo de Estrella de Oriente, sacado de no sé dónde porque en la tradición una estrella es un astro que brilla en el cielo y conduce a los reyes magos, no una persona. Ya puestos, digo más:¿no se puede elegir a una mujer para encarnar a un rey mago? Al fin y al cabo es una especie de parodia donde personas interpretan a personajes, no veo yo problema en que una mujer se vista de rey.