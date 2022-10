Retrasados. Por Fernando Santiago

Todos los proyectos de Cádiz acumulan años de retraso, es imposible que algo se haga en tiempo y forma. Entre que se pide, se discute, se pelea, se consigue, se para, se reinicia y se termina pueden pasar entre 10 y 20 años. El nuevo puente tardó 20 años desde que Carlos Díaz y Borrell presentaron la maqueta hasta que Rajoy y Kichi lo inauguraron, con un intermedio deTeófila, Arias Salgado, Álvarez Cascos y Magdalena Álvarez. El soterramiento comenzó con una propuesta de Izquierda Unida en 1990(el PP y el PSOE votaron en contra, ojo), cerca de 20 años hasta que lo inauguraron en tiempo de Teófila. El nudo de Tres Caminos se tenía que haber hecho con la variante El Puerto-Puerto Real durante el aznarato, desde entonces estamos a la espera, ahora nos dicen que para dentro de 5 años. Del nuevo hospital dice la Cajera que antes de 2026 se pondrá la primera piedra. Lo de Valcárcel parece el cuento de nunca acabar desde que Rafael Román cerró el centro educativo y proyectó un hotel hasta el día 10 que habrá reunión a 4 bandas en Sevilla. De la Ciudad de la Justicia se empezó a hablar hace 20 años con el convenio entre la Diputación de Román y la consejera Carmen Hermosín. Lo del tranvía suena a cachondeo: dijo Juanma y la Cajera que en septiembre, mes que acabó ayer sin que se tengan noticias, lo único que sabemos es el mamarracho ese de que hay que hacer trasbordo en La Ardila, una manera de que nadie use este medio de transporte. La peatonalización de la Plaza de España, una obra tan sencilla, lleva lo menos cinco años, dijeron que en septiembre se iba a terminar, cosa ya imposible, y solo han tenido que poner solería. El Museo del Carnaval comenzó hace años, en época de Teófila con la Fundación 1885, dicen que para marzo estará terminado. El alcalde saca pecho con la venta del hotel en el Estadio, cuando es un asunto que lleva 10 años de retraso, 7 de los cuales achacables a él, conviene recordar que David Navarro dijo que dimitía si no lo vendía. Por cierto, que Jorge Moreno y compañeros mártires dijeron que el Estadio no iba costar ni un euro a los gaditanos y lo que hemos recuperado son 17 millones de 50 que costó la broma de semejante armatoste, se llamase Carranza o se llame Mirandilla. Ahora dicen que van a dedicar 3,5 millones para el Portillo , otro proyecto que lleva más de 10 años y que con tres millones no hay ni para la cuarta parte del proyecto, un solar abandonado con una valla miserable sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza. Sobre el arreglo de las murallas tres cuartos de lo mismo: cuatro años, por ahora, para iniciar las obras que eran de emergencia. Menos mal que vendrá Ismael Beiro a poner orden para que se puedan cobrar comisiones en las obras públicas.