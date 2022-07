Respuesta a Contreras

El otro día retaba en Cajasol el vicepresidente del Cádiz, Rafael Contreras, a que alguien le plantease una alternativa al suelo de Delphi para el proyecto SportCádiz o como se llame, que me hago un lío. Ahí van algunas: el Rosal, propiedad del Cádiz, que tiene una parcela anexa a las instalaciones. Habría que resolver los accesos, quizás desde la carretera de Paterna o desde el Clínico. Y si no: Chiclana. Desde luego, en los antiguos terrenos de Delphi no parece que sea el mejor lugar porque el pleito puede durar años y en cualquier momento se inicia el trámite de expropiación con ocupación del suelo y se acabó lo que se daba.