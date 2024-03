Vivimos en una sociedad donde la gente no se hace responsable de sus actos. Cualquier actuación tiene consecuencias. Si le das una patada a un policía no puedes pretender que no pase nada, por muy nobles que sean tus intenciones. Otra cosa es que si le das una patada a un policía con una estelada te van a exonerar si lo haces en la huelga del Metal, es probable que te condenen. En todo caso, hay que acostumbrarse a asumir la responsabilidad de los actos. Los ocho implicados deberían decir: sí, le di la patada al policía, ahora me arrepiento(o no) pero lo hice en medio de unas movilizaciones que creo justas. Lo que no puedes pretender es que te declaren inocente, salvo que seas independentista.