Reprobación. Por Fernando Santiago

Cuando llegamos al Ayuntamiento en 1987 no teníamos local, no teníamos asesores, no teníamos subvención al grupo, la escasa dieta personal se la quedaba el partido,todo lo hacíamos a base de voluntad. Nos pusieron querellas de todo tipo pagadas por el Ayuntamiento, nos pusieron a una funcionaria a investigar nuestra vida privada , mandaban al jefe de prensa de entonces a que grabase nuestras conferencias de prensa, no nos dejaban ni hacer un debate sobre el estado de la ciudad, los palcos del Falla y del Carranza estaban llenos de los amigos del poder, jamás nos dieron ni un solo papel, nos teníamos que buscar la vida con algún funcionario amigo para conseguirlos o para enterarnos de lo que ocurría. Luego llegó Teófila y me desposeyó de mi condición de portavoz de mi grupo durante un año, sin poder presentar propuestas , pretendía incluso que no pudiera hablar en los plenos. Por supuesto los gobernantes de aquella época, tanto del PSOE como luego del PP, no nos dirigían la palabra. Por eso me hace gracia lo de las reprobaciones del pleno a un concejal de la oposición, la gente tiene la piel muy fina, puño de hierro y mandíbula de cristal. La reprobación la hizo el PP con Rafael Román, y luego Adelante con concejales del PP. Unos y otros con el sentido del honor del alcalde de Zalamea. Ahora el Tribunal Supremo ha decidido que el pleno del Ayuntamiento puede reprobar a un concejal de la oposición, ya que no tiene ningún efecto, no se le priva de ningún derecho. Estoy de acuerdo con la sentencia aunque conviene recordar cómo era el Kichi de 2015: había llegado a la alcaldía sin proponérselo a lomos de “la próxima visita será con dinamita”, así que una pancarta en el salón de plenos contra el PP era la continuidad de lo que ellos mismos hacían unos meses antes. Lo veían normal, lo habían practicado ellos mismos. Fue el tiempo de aquella asamblea del Palillero donde el Cumbre llamó a pegarle a la policía entre las risas de los concejales del gobierno municipal donde, recordemos, había un policía., debe ser muy gracioso convocar a las agresiones a las fuerzas del orden. Teófila había salido del pleno de toma de posesión del Kichi entre insultos y escupitajos sin siquiera unas palabras de apoyo de los nuevos gobernantes, que han abandonado ahora sus funciones con la naturalidad propia de una democracia avanzada, sin algaradas, y eso que el PP hizo una oposición feroz a base de insultos e incluso con 15 querellas, todas perdidas, la alegre muchachada de Adelante persiguió con insultos a Pepe Blas a cuenta del bono eléctrico, cuando al final tenía la razón el exconcejal del PP, a día de hoy nadie se ha excusado . Reprobar a un concejal es algo reaccionario .