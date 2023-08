El remanente de tesorería o superávit, es el dinero que no se ha gastado en un ejercicio presupuestario. Digamos "el que sobra". Si el Ayuntamiento de Cádiz tiene un remanente de 16 millones es que no se gastó ese dinero el año pasado. En general, salvo que alguien demuestre lo contrario, las resultas en la ejecución de un presupuesto representan una mala gestión . No se gastó aquello que estaba previsto. No solo pasó en el Ayuntamiento de Cádiz, es muy común.