Reloj no marques las horas

Todo el mundo da por supuesto que Juan Marín, el que fuera líder de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, va a ser nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, lo que lleva aparejado el cese de Teófila Martínez en el momento critico que supone el desarrollo de la nueva terminal, el túnel que la conecta con la Carretera Industrial, el tren a la Cabezuela y el uso público de los terrenos de Delphi. El momento crucial en el que el puerto se puede convertir en el motor económico de la Bahía, poner a su frente a un tipo sin formación y sin capacidad, cuyo único mérito es haber sido el marmolillo de Juanma Moreno me parece una insensatez. Eso, parte de la indecencia de que el líder de Ciudadanos ocupe un cargo en el gobierno de otro partido. Pero ya no me asusta nada en la política ni en Juan Marín. En la entrevista que le hizo Juanma Marqués en este periódico destilaba una vanidad insólita: "Juanma va a notar la ausencia de Juan Bravo, Bendodo y mía". Pa tirarse al suelo. Que vuelva a vender relojes, eso es lo que tiene que hacer.