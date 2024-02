Rellenar. Por Fernando Santiago

Hay un cínico proverbio que dice que la función geológica de toda Bahía es ser rellenada, bien sea por la acción del hombre, bien por los sedimentos. Conviene mirar miles de años atrás cómo era la Bahía en “Ora marítima”, por ejemplo, y cómo es ahora, las islas que formaban lo que hoy es Cádiz y dónde estaba la desembocadura del río Guadalete, para darnos cuenta de cómo se ha ido rellenando la Bahía. Si se mira el saco interior se puede comprobar que a partir de la creación del Bajo de la Cabezuela y Puntales se ha creado un estanque cada vez menos profundo, salvo la canal de acceso a La Carraca. Lo pronosticó en su día Pepe Barroso y la Casa de Velázquez de Madrid, solo que es un proceso que puede durar cientos de años sin la mano del hombre, ahora acelerado por la miopía de algunos políticos y de empresarios con poca visión, a lo que se une ese populismo tonto que llora por la reducción de la población en la ciudad de Cádiz. El problema no es que haya menos habitantes sino que los que vivimos en la ciudad seamos cada vez más viejos. La reducción de población es una crítica constante de políticos con escasa o nula visión, con el paradigma de Pakito, aquel militante de Podemos que usó Kichi en la campaña hasta que a él mismo se le fueron por el puente decenas de miles de gaditanos . Si uno observa con detenimiento fotos y planos antiguos podrá ver cómo el mar orada el perfil de la ciudad por el sur y se producen rellenos por el norte,, para eso se pusieron primero las murallas y luego los bloques, este es el motivo por el que el mar provoca hundimientos constantes en el Campo del Sur mientras aquel brillante gestor portuario nos colocó el puerto exterior dentro de la ciudad con la nueva terminal de contenedores. Teófila nos propuso las viviendas sobre palafitos en Cortadura, explicadas con claridad en aquellos cartelones con los que Jorge Moreno inundó la ciudad en el aparato de propaganda que montó a costa de 10 millones de euros anuales. Desde la creación de la Barriada de la Paz, antiguo Polígono de Los Corrales o Mil Viviendas, no ha habido una gran operación residencial como la que se va a abordar en los terrenos de Navalips. Entre que llega Godot o no, vemos cómo las promociones de vivienda en la ciudad son para apartamentos turísticos en el Casco o torres con destino a viviendas de lujo promovidas por inmobiliarias sevillanas en puertatierra. La vivienda se soluciona en el ámbito comarcal, sobre todo sobre el triángulo Puerto Real-San Fernando-Cádiz , con inversión en la promoción pública y el transporte colectivo. Construir rascacielos o rellenar la Bahía nos conduce a Hong Kong, atascos, polución , pésima calidad de vida pero grandes beneficios empresariales.