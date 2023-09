La Regata es lo de menos. Por Yolanda Vallejo

Es cierto que las primeras veces, juegan con ventaja porque tienen la capacidad de quedarse para siempre como un recuerdo mitificado, ampliado o sobrevalorado –que es lo que se dice ahora- en el imaginario colectivo. Y después de treinta años, la Gran Regata Colón 92 se ha convertido en un referente de identidad de lo que creemos, o nos parece, que debe ser una «gran regata», que para esto también sacamos al César Carballo que todos llevamos dentro. Lo habrá escuchado estos días «la del 92 sí que fue buena», «esto ha ido a peor», «en el 92 todo era maravilloso» ... y no digo yo que no sea así, edad tengo para acordarme de eso y de más, pero me niego a caer en las trampas de la nostalgia, porque eso me llevaría a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y, qué quiere que le diga, no siempre es así. También es cierto que en esta ciudad tenemos una tendencia natural –y muchas veces artificial- a convertir en tradición todo lo que se haga más de dos veces. No hace falta que se lo recuerde, pero aquí todo lo que se celebra una vez, a la siguiente ya es «tradicional»: la tradicional batalla de coplas, el tradicional entierro de la caballa, la tradicional fiesta de los cañonazos... tan tradicionales como la Velada de los Ángeles, los tradicionales bailes del Falla o las tradicionales barbacoas del Carranza, que ya sabe usted a dónde fueron a parar...

Y la tradición de celebrar la «Gran Regata» ha conocido mejores tiempos, la verdad. Por hacer la comparativa –al final, caigo en todas mis tentaciones- solo hay que recordar que de los ciento ochenta y seis veleros que atracaron en nuestro puerto en 1992, hemos pasado a los 15 que este año se pierden en el cantil de un muelle lleno de gente. Treinta y tres tuvimos en 1996, 49 en la de 2012 y cuarenta y cuatro en 2016. Ya ve, no es una opinión, son los datos los que demuestran que esto ha ido a menos. No entraré en valorar si el pecado es de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Pero no pasa nada por reconocer que la Gran Regata de 2023 no es ni sombra de lo que fue. Y no hay que buscar culpables, al menos por ahora. Venimos todavía arrastrando los coletazos de una pandemia que obligó a suspender la cita de Grandes Veleros en 2020 y 2021 –esta también podría haberse llamado la Regata de la normalidad, como todo- por parte de sus organizadores y que la escasa participación de los barcos este año no es un boicot a nuestra ciudad –que de todo se escucha en la calle- sino algo generalizado, porque no debemos olvidar que, si nosotros tenemos 15 embarcaciones, A Coruña ha tenido doce.