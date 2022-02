Sí cuando es sí, no cuando es no en la Reforma laboral

Patético espectáculo en el Congreso de los Diputados con el voto por error de un diputado del PP que ha salvado la tramitación de la contrareforma laboral. Al diputado despistado habría que decirle el eslogan de campaña de Jerónimo Almagro y Montes de Oca en su campaña al Congreso de 1977, en alarde de su rechazo a la Ley de Reforma Política. O podríamos también decir lo de Irene Montero "Sí es sí, no es no". No está claro si el diputado estaba despistado o se ha producido un pucherazo como dice el PP.