Reforma fiscal

Tengo para mí que el principal problema de España en el ámbito fiscal es la evasión de impustos. Si es verdad que hay un 20% de impuestos que no se pagan es preferible dotar de medios materiales, humanos y legales a la Inspección que reformar leyes. Vale, quizás la imposición al patrimonio y a Sociedades es mejorable, lo mismo que la competencia que hacen algunas comunidades como Madrid, bajando los impuestos con lo que hace un efecto aspiradora de su economía con respecto al resto de España, con esos gobernantes que son tan tan tan españoles que no dudan en competir con otros lugares de España a base de bajar impuestos y pedir dinero al Estado. Es posible que la tributación ambiental se pueda mejorar y que los impuestos especiales a alcohol, tabaco y gasolina haya que subirlos para armonizarlos con otros países europeos. Pero los dos principales impuestos, IVA e IRPF no hay por qué tocarlos, por mucho que se empeñe Podemos. Creo yo.