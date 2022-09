Rebajas fiscales

Esta campaña de todos los partidos por rebajar impuestos me parece vomitiva, la haga el PP o el PSOE, se dedique a Patrimonio, a IRPF o a los artículos de higiene femenina. En unos momentos de dificultad lo que tienen que hacer los gobiernos es ayudar a las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión, no regalar dinero como si fueran los Reyes Magos. Qué asco más grande. El dinero público debe ir destinado a mejorar los servicios públicos no a regalos fiscales para mejorar en las encuestas. Que en mayo coinciden las elecciones municipales con la campaña de la Renta. Tenemos un 120% de deuda pública que tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos.